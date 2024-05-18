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        Haberler Kısayol 19 Mayıs mesajları ve sözleri! En güzel, yeni, anlamlı, kısa, uzun, resimli Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs kutlama mesajları! Atatürk resimleri

        19 Mayıs mesajları yayınlandı! En güzel, yeni, anlamlı, kısa, uzun, resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nın coşkusunu yaşayacağımız 19 Mayıs mesajları araştırılıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve SMS, Whatsapp gibi sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve kutlama sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:39
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        • 1

          19 Mayıs mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Ya bağımsızlık ya ölüm' cümlesini 19 Mayıs 1919'da kurdu, ardından ise bağımsızlık mücadelemiz başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri 19 Mayıs’ın 105. yıl dönümünde araştırılıyor. İşte en güzel, yeni, anlamlı, resimli Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs kutlama mesajları

        • 2

          RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

          19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

          Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!

          19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!

        • 3

          Bu özel günün coşkusunu gençlikle birlikte yaşamak, enerjimizi paylaşmak çok güzel! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

          Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım.

        • 4

          Gençlik, umutla başlar, azimle devam eder ve başarıyla taçlanır. Gençlerimiz, bu ülkenin en büyük değeridir. 19 Mayıs'ta tüm gençlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, geleceklerinin parlak olmasını diliyorum.

          Gençlik ateşiyle yanıp, sporun heyecanını yaşayan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

          Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

          Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!

        • 5

          ATATÜRK'ÜN SPOR VE GENÇLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ

          Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

          Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

        • 6

          Bütün ümidim gençliktedir.

          Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

          Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

          Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!

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