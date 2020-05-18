19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde Atatürk'ü gökyüzünde andılar - ARTVİN

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Sporcular Koçak ve Toy, Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli ile yanındaki Türk bayrağı arasından geçecekleri bir uçuş planladı.2 bin rakımlı Genya Dağı'na çıkan sporcular, buradan Ferdi Toy'un kullandığı paraşütle atlayış yaptı.Cengiz Koçak, bir noktada paraşütten ayrılarak wingsuit ile Atatürk heykeli ile Türk bayrağı arasından geçerek yaklaşık 1 kilometrelik uçuşunu Çoruh Nehri kenarına inerek tamamladı.Toy da kullandığı paraşütle Atatürk heykelinin üzerinden geçerek Koçak'ı görüntüledi.