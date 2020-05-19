19 Mayıs'ı Nutuk'u okuyarak kutladılar - ARDAHAN

Katılımcılar, sosyal mesafe kuralına uyup maske taktı.Çelenk sunmanın ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Göle ilçesinde de 22 kişilik Göle 30 Eylül Orta Okulu Kız Voleybol takımı, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle evlerinde, bahçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını dolayısıyla Nutuk'tan bölümler okuyup video klip çekti.

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