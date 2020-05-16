19 Mayıs coşkusu tırın üzerine kurulan tiyatro sahnesi ile yaşanacak - SAMSUN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs coşkusu tırın üzerine taşınıyor.Atakum Belediyesi, 13 tiyatrocunun Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve "Kuvayımilliye" destanını canlandırması için tırın dorsesini tiyatro sahnesine çevirdi.Kentin cadde ve sokaklarında dolaşacak tırın üzerinde tiyatro sanatçıları gösteri sunacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, pencere ve balkonlarından 19 Mayıs coşkusuna katılacak.Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, AA muhabirine, 19 Mayıs 1919'un Türk tarihinin onur sayfası olduğuna işaret etti.19 Mayıs'ın Türk milletinin kaderinin döndüğü bir gün olduğunu vurgulayan Deveci, şöyle devam etti:"19 Mayıs bizim için vazgeçilmez ve çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün '19 Mayıs 1919 benim doğum günüm' dediği bir gün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 'Yüzyılın Rotası' etkinliği kapsamında 16 Mayıs’ta Bandırma Vapuru dijital ortamda İstanbul’dan yola çıkacak ve 19 Mayıs Salı günü Samsun’a ulaşacak. Vatandaşlarımız internet üzerinden gün gün Bandırma Vapuru'nun içinde yaşananları takip edebilecek. Bunun yanı sıra Samsunluların görsel olarak 19 Mayıs coşkusuna ortak olması için bir tırı tiyatro sahnesine çevirdik."- "Kurtuluş sürecini sokak sokak tiyatro gösterisi ile anlatacağız"Deveci, tiyatrocuların aracın üzerinde Kuvayımilliye destanını canlandıracağını belirterek, "Kurtuluş sürecini sokak sokak tiyatro gösterisi ile anlatacağız. Ayrıca 19 Mayıs saat 19.19'da İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü pastasını keseceğiz." diye konuştu.Sahnede Atatürk'ü canlandıracak, 30 yıllık tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ise Samsun'da yıllardır resmi programlarda Atatürk'ün Bandırma Vapuru'ndan karaya çıkışını canlandırdığını anlatarak, şunları kaydetti:"Tırın üzerinde ilk kez Atatürk'ü canlandıracağım. Açıkçası tırın üzerinde ne olacağını ve nasıl karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum. Geçmiş yıllarda Bandırma Vapuru'ndan indiğimizde karşımızda halkımız vardı ancak tırın üzerinde kavşak ve sokaklarda duracağız, balkonlarından bakan insanlara Atatürk'ün Samsun'a çıkışını, Kuvayımilliye destanını minik oyunlarla göstereceğiz. Ben de merakla o günü bekliyorum ve heyecanlıyım."Gündem, vatandaşların balkonlarından bu coşkuya katılmasını istedi.
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