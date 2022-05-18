19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle yarın borsaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Yarın işlemde bulunmayı planlayan vatandaşlar 19 Mayıs'ta borsa açık mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Mayıs yarın borsaların durumu...

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu sebepten dolayı 19 Mayıs Perşembe yani yarın borsalar kapalı olacak. 19 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem gerçekleştirilemeyecek. Borsa İstanbul'da işlemler 20 Mayıs Cuma günü açılacak.