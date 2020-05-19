19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kortejli kutlama - ANTALYA

AA

Kepez Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını, Dokuma Park'tan canlı müzik orkestrası'nın eşliğinde, vosvos ve offroad araçları ile klasik araçların katılımıyla kortej düzenledi.Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de katıldığı kortej sırasında, orkestra günün anlam ve önemini belirten şarkılar söylerken, balkonlara çıkan vatandaşlarda korteji alkışlarla selamladılar.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli bayramın çoşkusunu bütün vatandaşlara yaşatmak amacıyla büyük bir gayretle güzel bir kortej hazırladıklarını söyledi.Kortejde belediye ekiplerinin yanı sıra çeşitli hobi grupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğunu belirten Tütüncü, "Antalya'nın cadde ve sokaklarına, heyecanımızı ve milli duygumuzu taşıyoruz. Hemşehrilerimizin evlerinde kaldığı bu günlerde onlara balkonlarından ulaşıyoruz. Kalpten kalbe ulaşıyoruz." diye konuştu.Tütüncü, kortejde sosyal mesafe kurallarına uyduklarını sözlerine ekledi.