19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - KARS

AA

Akan, doğum gününü kutlamak için evine gelen Yüreğir ve antrenörünü karşısında görünce heyecanlanarak teşekkür etti.Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alandaki etkinliklerin iptal edildiğini ifade ederek, kendilerinin de 19 Mayıs'ta doğan bazı sporculara evlerinde sürpriz yaptıklarını ifade etti.