19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - NİĞDE

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.Niğde'de de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Kutlamalar kapsamımda bando takımı, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan Derbent Kavşağı'na kadar yürüyerek marş ve şarkı seslendirdi.Programda sosyal mesafeye dikkat edildi.

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