19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - İSTANBUL

AA

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti temsilcileri katıldı.Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partiler de anıta çelenk bıraktı.Törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uyuldu.