19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - BOLU

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Kent Meydanı’nda bulunan Anıtpark’ta bulunan Atatürk Anıtı önündeki törene, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile diğer yetkililer katıldı.Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin uygulandığı törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.