19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - MUŞ

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler'in Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919’da başlattığı harekatla milletin sönmek üzere olan umutlarının canlandığını, sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını söyledi."Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığını kurtaracağına inanan ve ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen Atatürk, cumhuriyetimizin muhafazası ve savunması görevini geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir." diyen Güler, köyle konuştu:"101 yıl önce Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin umudu ve gözbebeği olan gençlerimizin omuzları üzerinde ilelebet bu topraklarda yanmaya devam edecektir. Bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle diğer yıllardan farklı olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı belki bir burukluk içerisinde evlerimizde kutlamanın, yine yüreklerimizde de aynı şekilde coşkuyla yaşasak da burukluğunu da hissetmekteyiz. Ama her zaman için coşkumuz, kıvancımız ve heyecanımız hiçbir zaman eksilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum."Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun kutlanan törene, Gençlik ve Spor Müdürlüğü idareci ve personelleri katıldı.
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