19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - AFYONKARAHİSAR

Kocatepe Parkın'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.Törene, Dereci'nin yanı sıra, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk, şube müdürleri, antrenörler ve kurum personeli katıldı.Öte yandan törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına dikkat edildi.

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