AA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek organizasyon sebebiyle yarın 10.30'dan etkinlik bitimine kadar kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Dolmabahçe Meydan-Galata Köprüsü istikameti, Dolmabahçe Caddesi-Galata Köprüsü istikameti, Dolmabahçe /Gazhane Caddesi-Şehitler Tepesi'nden Dolmabahçe Meydan'a kadar olan kısım, Dolmabahçe tünel çıkışı, Meclis-i Mebusan Caddesi-Galata Köprüsü istikameti, Kemeraltı Caddesi-Galata Köprüsü istikameti, Karaköy Meydan- Galata Köprüsü-Eminönü istikameti, Unkapanı Köprüsü-Refik Saydam Caddesi istikameti, Refik Saydam Caddesi-Taksim Meydan istikameti, Tarlabaşı Bulvarı-Taksim Meydan istikameti, Mete Caddesi, Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mürselpaşa Caddesi Unkapanı istikameti, Abdulezelpaşa Caddesi, Unkapanı Köprü, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlı sokaklar, Reşadiye Caddesi ve bağlı sokaklar, Galata Köprüsü, Ankara Caddesi, Gülhane Parkı alt kapı girişleri, Aksakal Caddesi, Çatladıkapı ile sahil kuzey arası, Onuncu Yıl Caddesinden Topkapı Tünele kadar, Topkapı Tünelden Ayvansaray ışıklara kadar, Savaklar Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Atmeydanı Caddesi, Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Sultanahmet Meydan trafiğe kapatılacak."

Piyalepaşa Bulvarı, Bahriye Caddesi, Barbaros Bulvarı, Kadırgalar Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Bab-ı Ali Caddesi, Haliç Köprüsü, Akdeniz Caddesi, Ebusuud Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Büyük Reşitpaşa Caddesi, Fethibey Caddesi, Gençtürk Caddesi ve Kızılelma Caddesi alternatif güzergah olacak.