İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs için yapılacak etkinlikler listesi belli oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları için heyecanlı bekleyiş devam ederken konser verecek sanatçılar araştırılıyor. Peki, İstanbul 19 Mayıs konserleri nerede olacak ve hangi sanatçılar gelecek? İşte ayrıntılar...