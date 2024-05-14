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        Haberler Gündem 19 MAYIS 2024 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul 19 Mayıs etkinlikleri/konserleri nerede olacak, hangi sanatçılar çıkacak?

        19 Mayıs etkinlik takvimi: İstanbul 19 Mayıs etkinlikleri açıklandı!

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bu anlamlı ve özel günde yapılacak etkinliklere dair araştırmalar şimdiden başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler ve konserlerin detayları açıklandı. İşte İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlik takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:02
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 19 Mayıs için yapılacak etkinlikler listesi açıklandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlamaları için heyecanlı bekleyiş devam ederken konser verecek sanatçılar merak konusu oldu. Peki, İstanbul 19 Mayıs konserleri nerede olacak, hangi sanatçılar gelecek? İşte detaylar...

        • 2

          19 MAYIS ETKİNLİKLERİ NELER?

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı kutlaması 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek atölyeler, konserler ve etkinliklerle kutlanacak.

          İBB’nin 19 Mayıs kutlamaları Anadolu yakasında bulunan Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. 17-18-19 Mayıs’ta düzenlenecek konserler, etkinlikler ve atölyelerle yapılacak kutlamalar saat 13.30’da başlayacak.

        • 3

          İBB’nin 19 Mayıs 2024 kutlamalarında 17 Mayıs günü; Simge, Selin, Çağan Şengül ve Berkay Altuntay sahne alacak.

          18 Mayıs günü yapılacak konserlerde; Pera, Skapova, Can Koç, Al’York ve Arem Özgüç & Arman Aydın izleyicilere bayram coşkusu yaşatmak için performans sergileyecek.

        • 4

          19 Mayıs günü yapılacak son konser etkinliğinde ise; Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere gibi isimler sahnede olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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