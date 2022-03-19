AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 19 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 19 MART

19 MART KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.19 09:48:25 37.5752 27.1390 27.1 -.- 1.6 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel

2022.03.19 09:47:40 37.8998 27.1308 11.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.19 09:37:33 37.2520 31.0013 116.3 -.- 3.0 -.- HASDUMEN-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.03.19 07:55:31 36.7205 28.1022 24.4 -.- 1.1 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.03.19 07:53:08 36.8462 28.0398 11.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.19 07:12:13 38.5725 31.7527 5.5 -.- 2.4 -.- KORASI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2022.03.19 06:55:39 36.5445 36.5562 9.3 -.- 1.7 -.- INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.03.19 06:51:56 35.6175 27.0797 8.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.19 06:18:12 39.4025 27.7058 4.3 -.- 1.9 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2022.03.19 06:06:56 37.1237 28.2575 16.0 -.- 1.7 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel

2022.03.19 05:49:08 37.0563 28.4188 7.2 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.19 05:42:26 39.7692 38.9547 23.1 -.- 1.9 -.- AGMUSA-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2022.03.19 04:52:54 38.8400 29.1280 5.4 -.- 2.5 -.- ZAHMAN-(USAK) İlksel

2022.03.19 04:22:53 40.4360 26.9525 8.6 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.03.19 03:52:36 37.0700 28.4540 22.7 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.19 02:15:17 37.8405 26.9737 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.19 01:03:17 39.8373 39.1460 5.0 -.- 1.9 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel

2022.03.19 00:11:04 39.0020 27.8598 7.4 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel