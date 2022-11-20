Reyting sonuçları 19 Kasım Cumartesi günü yaşanan rekabetin ardından merak ediliyor? AB ve total reyting sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklnadığında sizlerle paylaşacağız.