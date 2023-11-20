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        Haberler Televizyon 19 KASIM REYTİNG SONUÇLARI | Reyting sonuçları 19 Kasım Pazar: AB ve total sıralama: Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat

        Reytinglerde Pazar günü zirve yarışı! 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralaması

        19 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz Pazar günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün yayınlanan Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat diğer haftalarda olduğu gibi Pazar akşamı reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralamasıyla ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:00
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        • 1

          Reyting sonuçları 19 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz Pazar akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

          İşte 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          19 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          19 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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