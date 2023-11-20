Reyting sonuçları 19 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz Pazar akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

İşte 19 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama: