Güncel koronavirüs tablosu açıklanıyor

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.359.728'ye yükseldi. 49.071 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

19 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

18 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

18 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 575 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 59 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 71’e yükseldi. Toplamda 58 milyon 123 bin 990 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 128 testten 5 bin 575 yeni vaka sayısı, 497 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 359 bin 728, bugün iyileşen 4 bin 427 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 224 bin 224’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 856 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 984 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 851 bine, iyileşenlerin sayısı 162 milyon 494 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 366 bini, Hindistan'da 29 milyon 746 bini, Brezilya'da 17 milyon 629 bini ve Fransa'da 5 milyon 747 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 500 milyon dozu aştı.

ABD yönetiminin şu anda geliştirilme aşamasında olan ve yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen, Kovid-19'un belirtilerini azaltan antiviral ilaçlar için 3 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde Kovid-19 tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Fransa, salgını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 7 yeni vaka görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşıldı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA),onay verilmiş aşıların Kovid-19'un AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğunun görüldüğünü bildirdi.

Salgınla bağlantılı önlemleri ülke genelinde gevşeten Portekiz hükümeti, vaka sayılarında artışın olduğu başkent Lizbon'a serbest dolaşım kısıtlaması getirdi. Lizbon'da hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Afrika'da vaka sayılarının son 1 haftada yüzde 30 artış gösterdiğini açıkladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden ötürü faaliyeti durdurulan parlamentonun bir an önce yeniden açılması gerektiğini belirtti.

Pakistan’ın Afganistan’a, aralarında oksijen tüpü, yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı, solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan BPAP cihazı, X-ray cihazı, kişisel koruyucu ekipman ve ilgili malzemelerin bulunduğu yardım malzemeleri gönderdiği bildirildi.

Nepal Sağlık Bakanı Sher Bahadur Tamang, vakaların büyük ölçüde azaldığını ancak ülkedeki aşı ihtiyacının devam ettiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek hafta itibarıyla 300 bin eğitim çalışanına aşı uygulanmasının planlandığı bildirildi.