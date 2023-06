Haftanın ilk On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Heyecanın dorukta olduğu şu saatlerde arama motorlarında şans oyunu seven kişiler, "19 Haziran 2023 On numara sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte On Numara ile ilgili merak edilenler...

19 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

19 Haziran Pazartesi günü On Numara çekilişi saat 20.00'da gerçekleştirilecek. CANLI olarak yapılan çekilişin sonuçları açıklandığında haberimizin içeriği güncellenecektir.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.