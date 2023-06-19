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Haberler Yaşam Sayısal Loto 19 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

19 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal çekilişi bugünkü sonuçları canlı yayında açıklanacak. İşte, 19 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal sonuçları hakkında merak edilenler...

Giriş: 19.06.2023 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
19 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi hakkında şans oyunuseverler "Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırıyor. İşte, 19 Haziran 2023 Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

19 HAZİRAN 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

19 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. CANLI olarak yapılan çekilişin sonucu açıklandığında haberimizin içeriği güncellenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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