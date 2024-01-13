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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 gündür kayıp olan Zeynep'i Didem Arslan Yılmaz buldu

        19 gündür kayıp olan Zeynep'i Didem Arslan Yılmaz buldu

        Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında 19 gündür haber alınamayan Zeynep bulundu. Didem Arslan Yılmaz, Zeynep'i stüdyoya davet etti ve genç kız geleceğini söyledi. Mutluluk gözyaşları döken anne Ayşe de Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:54
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        19 gündür kayıptı! Didem Arslan Yılmaz buldu
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        Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de büyük kavuşma yaşandı.

        Gaziantep'ten gelen anne Ayşe Özer, 19 yaşındaki kızı Zeynep'in 25 Aralık'tan beri kayıp olduğunu söyledi. 17 Aralık'ta uzaktan bir akrabası ile nişanlanan Zeynep'in nişanında takılan altınlarla, annesi ve babası uyurken ışıkları ve kapıyı açık bırakarak gittiğini anlattı. Bu duruma hiçbir anlam veremediklerini söyleyen gözü yaşlı anne Ayşe, 19 gündür kayıp olan kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

        Zeynep'in canlı yayına telefonla bağlanmasıyla stüdyoda büyük mutluluk yaşandı. Zeynep yıllar önce kuzeni tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu durumu çok sevdiği nişanlısına anlatamadığı için ortadan kaybolduğunu söyledi.

        Durumdan haberdar olan anne Ayşe Özer, kızının dönmesini ve arkasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Zeynep'in nişanlısı İsmet canlı yayına bağlandı ve bu durumu bilmediğini, Zeynep'in başına gelenlere çok üzüldüğünü ve kendisi için hiçbir problem olmadığını söyledi.

        Didem Arslan Yılmaz, Zeynep'i stüdyoya davet etti ve genç kız geleceğini söyledi. Mutluluk gözyaşları döken anne Ayşe de Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

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