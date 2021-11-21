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Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki China Open'ın gönderisinde Pıng, bir kortun yanında ayakta el sallayarak ve çocuklar için büyük boy hatıra tenis toplarını imzalarken görüldü.

Gönderide, Pıng'ın ortadan kaybolmasına veya suçlamasına yer verilmedi.

Pıng'ın görüntüleri, devlet medyasının milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinin Yayın Yönetmeni Hu Şicın'in dün Twitter'dan yaptığı Pıng'ın "kendi evinde özgürce kaldığı" ve "yakında halka görüneceği ve bazı etkinliklere katılacağı" bilgilerini içeren paylaşımının ardından ortaya çıktı.

35 yaşındaki kadın tenisçi, 2 Kasım'da Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı paylaşımda, 2013-2018 döneminde Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Cang tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı iddiasında bulunmuştu.

Çin devlet kanalı CGTN, paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Pıng'ın kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımlamıştı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verilmişti.

- Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheler arttı

Mektuba rağmen Pıng'ın tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'dan beri kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri artırmıştı.

WTA, iddiaların şeffaf şekilde soruşturulmasını talep ederken Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınama mesajı yayımlamıştı.

ÇİN MEDYASI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Çin devlet televizyonu ve gazetesi, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin görüntülerini yayımladı.

Çin devlet kanalı CGTN'nin uluslararası haberler editörlüğünde çalışan Shen Shiwei'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Peng, bir lokantada arkadaşlarıyla beraber sohbet ederken görülüyor.

Çin devlet gazetesi Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin ise Twitter hesabından, Peng'in başkent Pekin'de düzenlenen minikler tenis turnuvasının açılış töreninde kaydedilmiş görüntüsünü paylaştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, 35 yaşındaki sporcunun videolarını görmenin sevindirici olduğunu belirterek, "Olumlu bir haber olsa da kendisinin özgür olup olmadığı ve herhangi bir zorlama ya da müdahale olmaksızın hareket edip edemediği belirsizliğini koruyor. Bu video tek başına yetersiz. Başından beri belirttiğim gibi Peng Shuai'nin sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra cinsel taciz iddiasının sansürlenip hasıraltı edilmesinden endişeleniyorum. Yapılması gerekenler konusunda net konuştum. Çin ile ilişkimiz yol ayrımında." ifadelerini kullandı.

Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.