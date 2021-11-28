Bingöl'den hafızlık eğitimi için Ahlat ilçesine gelen Çağlayan, 9 Kasım günü gece saatlerinde, eğitim gördüğü Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'ndan izinsiz ayrıldı.Çağlayan'dan haber alınamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi.

İlçe genelinde 19 gündür yürütülen çalışmalar sonucu Çağlayan'ın cansız bedeni, Van Gölü'nde kıyıya yakın bölgede bulundu.Çağlayan'ın cenazesi, Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.