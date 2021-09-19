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19 Eylül deprem son dakika: Türkiye'de meydana gelen depremler neler? AFAD, KANDİLLİ son depremler

Türkiye'nin en büyük gündemi her zaman deprem olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün düzenli olarak yayınlanan son depremler listesi araştırılıyor. Coğrafi olarak deprem bölgesi olarak adlandırılan Türkiye'de meydana gelen son depremler neler? 19 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listeleri

19.09.2021 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
19 Eylül deprem son dakika: Türkiye'de meydana gelen depremler neler? AFAD, KANDİLLİ son depremler

Son zamanlarda özellikle Ege bölgesinde arka arkaya meydana gelen depremler, Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 19 EYLÜL

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Giresun, Espiye'de 19/09/2021 - 08:30:37'de meydana gelen 1.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.19 09:08:51  36.4377   27.1943        5.5      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 08:58:55  38.9793   26.0867        5.7      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.09.19 08:55:17  36.4675   27.1180        8.2      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 08:22:24  36.4525   27.1962       12.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 08:04:28  37.8260   27.1190        6.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.19 07:56:21  36.4622   27.1582        9.8      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 07:44:45  36.2808   27.1343       10.1      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.19 07:17:42  37.8887   26.8975        7.1      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.19 06:20:33  40.4298   27.7018        5.5      -.-  1.5  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2021.09.19 05:29:29  36.9815   28.2032        9.6      -.-  1.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2021.09.19 05:10:53  37.8843   27.0168        5.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.19 05:01:57  36.4718   27.2378        2.5      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 03:54:01  40.7490   34.9525        5.6      -.-  1.4  -.-   SITMA-LACIN (CORUM)                               İlksel
2021.09.19 03:31:13  37.8560   29.6828        7.7      -.-  1.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.09.19 03:29:28  38.9258   43.0060        9.3      -.-  2.0  -.-   KOMURLU-ADILCEVAZ (BITLIS)                        İlksel
2021.09.19 03:13:12  37.0845   28.0928        5.0      -.-  1.4  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel
2021.09.19 02:00:33  36.4345   27.1173        2.6      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 01:50:31  38.9153   26.0443        7.3      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.09.19 01:45:00  37.8787   29.3272        7.4      -.-  2.0  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2021.09.19 01:09:41  36.4490   27.1603       10.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 01:05:27  36.3597   27.2765       25.2      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.19 00:55:59  36.5110   27.2883       13.5      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

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