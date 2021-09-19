Son zamanlarda özellikle Ege bölgesinde arka arkaya meydana gelen depremler, Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 19 EYLÜL
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Giresun, Espiye'de 19/09/2021 - 08:30:37'de meydana gelen 1.2 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 19 EYLÜL
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.19 09:08:51 36.4377 27.1943 5.5 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 08:58:55 38.9793 26.0867 5.7 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 08:55:17 36.4675 27.1180 8.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 08:22:24 36.4525 27.1962 12.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 08:04:28 37.8260 27.1190 6.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 07:56:21 36.4622 27.1582 9.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 07:44:45 36.2808 27.1343 10.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.19 07:17:42 37.8887 26.8975 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 06:20:33 40.4298 27.7018 5.5 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.09.19 05:29:29 36.9815 28.2032 9.6 -.- 1.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.09.19 05:10:53 37.8843 27.0168 5.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 05:01:57 36.4718 27.2378 2.5 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 03:54:01 40.7490 34.9525 5.6 -.- 1.4 -.- SITMA-LACIN (CORUM) İlksel
2021.09.19 03:31:13 37.8560 29.6828 7.7 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.09.19 03:29:28 38.9258 43.0060 9.3 -.- 2.0 -.- KOMURLU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2021.09.19 03:13:12 37.0845 28.0928 5.0 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2021.09.19 02:00:33 36.4345 27.1173 2.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 01:50:31 38.9153 26.0443 7.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.19 01:45:00 37.8787 29.3272 7.4 -.- 2.0 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.09.19 01:09:41 36.4490 27.1603 10.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 01:05:27 36.3597 27.2765 25.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.19 00:55:59 36.5110 27.2883 13.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!