18 Ekim korona vaka sayıları 30 binin altına düştü. Korona vaka sayısı 18 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 binin altında kaydedildi. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 19 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 19 Ekim Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

18 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 17 Ekim Pazar tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 539 oldu.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,47 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 236 bin 122 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"18-25 YAŞ ARASI GRUPTA TAM DOZ AŞILI OLMA ORANI YÜZDE 53,77"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Kovid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı yüzde 53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli."

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