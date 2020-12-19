Son dakika: Altın fiyatlarında düşüyor! 19 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 462,64 liradan, çeyrek altın ise 754,63 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar? İşte, 19 Aralık 2020 altın fiyatlarında son durum...