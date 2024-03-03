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        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 aracın lastiğini patlatan 3 kişi tutuklandı

        19 aracın lastiğini patlatan 3 kişi tutuklandı

        İstanbul'da dün gece Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 aracın lastiğini bıçakla keserek patlatan 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:54 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:54
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        19 aracın lastiğini patlatan 3 kişi tutuklandı
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        Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmiş, kimliği belirlenemeyen şahıslar 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatmıştı.

        Fotoğraf: İHA

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla kimlik bilgileri tespit edilen F.A., Ş.B. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. “Mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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