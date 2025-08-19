Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 19 AĞUSTOS 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        19 Ağustos Salı TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        19 Ağustos 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle ekrana gelecekken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Karşılaşması Rangers-Club Brugge maçı yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Ağustos Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 19.08.2025 - 12:29 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:29
        • 1

          Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu gümdeki yerini aldı. Kanallarda yayınlanacak program, film, maç ve yarışmalar haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, 19 Ağustos Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Deli Deli Küpeli

          22:15 Deli Deli Küpeli

          00:15 Kuralsız Sokaklar

          02:00 Poyraz Karayel

          04:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Yıldızlar Da Kayar

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Yıldızlar Da Kayar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Bücür

          22:15 Bücür

          00:15 Kral Kaybederse

          02:00 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:20 Kod Adı Kırlangıç

          09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:15 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

          22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"

          00:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"

          01:45 Leyla İle Mecnun

          04:15 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin?

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Aile Saadeti

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Oflu Hoca Trakyada

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Güven Bana

          23:20 Aile Saadeti

          02:20 Bir Gece Masalı

          05:00 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Recep İvedik 6

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Yetenek Sizsiniz

          00:15 İlk Buluşma

          02:15 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

          19 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
