19 Ağustos Salı TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
19 Ağustos 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam birbirinden farklı formatta yarışmalar yeni bölümleriyle ekrana gelecekken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Karşılaşması Rangers-Club Brugge maçı yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Ağustos Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
- 1
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada 19 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorusu gümdeki yerini aldı. Kanallarda yayınlanacak program, film, maç ve yarışmalar haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, 19 Ağustos Salı Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
- 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Deli Deli Küpeli
22:15 Deli Deli Küpeli
00:15 Kuralsız Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
- 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yıldızlar Da Kayar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Yıldızlar Da Kayar
-
- 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
22:15 Bücür
00:15 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
- 5
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması "Rangers-Club Brugge"
00:00 Yabancı Sinema "Uçuş Planı"
01:45 Leyla İle Mecnun
04:15 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
- 6
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Aile Saadeti
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca Trakyada
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masalı
05:00 Ateş Kuşları
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Recep İvedik 6
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
19 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9