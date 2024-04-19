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        Haberler Gündem Güncel 186 kişiye mezar olan Mügeler Sitesi'nin ruhsatı 11 yıl sonra usulsüz evrakla alınmış

        186 kişiye mezar olan Mügeler Sitesi'nin ruhsatı 11 yıl sonra usulsüz evrakla alınmış

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan Mügeler Sitesi'nin ruhsatının 11 yıl sonra usulsüz evrakla alındığı ortaya çıktı. Depremde sitenin 8 blokunun yıkılması sonucu 186 kişi hayatını kaybetmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:00
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        Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma ve davalar sürüyor.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gaziantep'in Islahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 8 blokunun yıkılması sonucu 186 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Mügeler Sitesi'ne ilişkin soruşturma tamamlandı. 11'i tutuklu 15 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Müge Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri olan tutuklu sanıklar Abdullah Buksur, Ali Bertizlioğlu, Bekir Özpolat, binanın müteahhidi de olan Yusuf İzzetin Aytekin ve eşi Serpil Aytekin ile kaçak olarak inşa edilen binaya ruhsatlandırma yapıldığı tarihte statik proje müellifi Müslüm Deniz, statik proje denetçisi Talat Cem Gökgöz, yapı denetim yetkilileri Seyfullah Orhan, Gültekin Büyük, yapı kontrol elemanları Bekir Turgay Büyük ve Cemil Köseoğlu ile tutuksuz sanıklar Halil D, Hasan Ö, Hasan Y. ve Muzaffer İ. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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        İddianamede, soruşturma dosyasındaki belgeler ve Müge Yapı Kooperatifine ilişkin faaliyet raporlarından binaların 1994-1997 arasında emanet usulü inşa edildiği, 2008'de ise yeni bina gibi ruhsatlandırma işleminin yapıldığının tespit edildiğine işaret edildi.

        İddianamede yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesinin bilirkişi raporunda, binanın proje aşamasında zemin etüdü, statik hesap raporları ile statik projesinin bulunmaması nedeniyle fiilen yapıldığı tarihte yapımından sorumlu olan yapı sahibi veya yapım işini üstlenen işverenin sorumluluğunun bulunduğu vurgulandı.

        Yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği sebebiyle binanın yapıldığı tarihte yapımından sorumlu olan yapı sahibi, müteahhit veya yapım işini üstlenen işveren ile belediyenin yapı kontrol birimi çalışanlarının mesuliyet taşıdıkları aktarılan raporda, ruhsatlandırma yapılan tarih bakımından, proje aşamasında yetersiz donatı detaylandırması eylemleri sebebiyle statik proje müellifinin, yapı denetim şirketi yetkilisi/yetkililerinin, statik proje denetçisi ile belediyenin yapı ruhsatlarında proje kontrol görevini üstlenenlerin sorumlu oldukları kaydedildi.

        BİNALAR RUHSATSIZ YAPILMIŞ

        Tüm dosya kapsamında binaların fiilen 1994-1997 yılları arasında ruhsatsız (kaçak) olarak tamamlandığı bildirilen iddianamede, yapıların kanunda yer alan esaslara uyulmadan, emanet usulü, herhangi bir proje hazırlanmadan, fenni mesul veya teknik uygulama sorumlusu atanmadan yapıldığı belirtildi.

        Binanın, yapıldığı dönemdeki yönetmeliğe ve imar kanunundaki esaslara uyulmaksızın inşa edildiği tespiti yapılan iddianamede, "Binaların ruhsatlandırma tarihinde yürürlükte bulunan güncel yönetmeliklere uygun hale getirilmesi gerektiği halde, bu yükümlülüklerden kaçınarak ruhsatlandırma işlemlerinin yeni bina inşa ediliyormuş gibi evraklar tanzim edilerek yapıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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        #Deprem
        #gaziantep
        #kahramanmaraş depremleri
        #dava
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