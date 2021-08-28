Almanya'da anma töreni

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AP'nin aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schauble, 14-15 Temmuz tarihlerinde sellerinin harap ettiği bölgelerin sakinlerinin katıldığı Almanya’nın Aachen kentindeki katedralde düzenlenen törene katıldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Bugün, selin her şeylerini aldığı insanları düşünüyoruz: Evlerini, eşyalarını, anılarını, yaşam boyu hayallerini" dedi. “Biz, tüm ülke, yanınızdayız. Biz, tüm ülke, bugün sizinle yas tutuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Hayatta kalanlar ve acil durum çalışanları da etkinlikte konuştu. Bir sakin, ‘‘14-15 Temmuz gecesi yaşananların benim için neler hissettirdiğini anlatmaya kelimeler yetmez.” dedi.

''İYİLEŞMEK ZAMAN ALACAK''

Törendeki konuşmacılar, ilerlemek için kayıpları kabul etmenin önemi vurgularken hatırlamanın önemine dikkat çekti. İyileşmek ve yeniden inşa etmenin ise zaman alacağını aktardı.

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Katolik Piskopos Georg Batzing, selden etkilenen topluluklara ve bireylere özverili bir şekilde yardım teklif eden sayısız insanda “bir umut ışığı” gördüğünü söyledi.

Almanya'nın muhafazakâr adayı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de anma töreninde görüldü. Laschet selden etkilenen bir bir kasaba ziyaretinde güldüğü için tepki toplamış ardından ise özür dilemişti.

Almanya'da birçok vatandaşın hayatını kaybettiği sel sonrasında ihmal tartışmaları gündeme gelmişti.