Depremler nedeniyle yıkılan ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen Nysa Antik Kenti tiyatro sahne binasının ilk katı, GEKA projesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında 4 milyon lira harcanarak restore edildi.
DHA'nın haberine göre 2019 yılında başlanan ve 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ilk etap kısmının sona ermesinin ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Nysa Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner ve Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız sahnede incelemeler yapıp, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'ANADOLUDAKİ 4 TİYATRODAN BİRİSİ'
Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, "Kazı çalışmaları 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi kazıları kapsamında gerçekleşti. Anadolu'daki 4 tiyatrodan birisi, podyumu ve heykeltıraşlarla modifiye olan tiyatrolardan bir tanesidir. 2019 yılında GEKA tarafından proje kapsamında sahne bölümünün ilk katının ayağa kaldırılma çalışmaları sona erdi. 'Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor' başlığıyla projeyi gerçekleştirdik. Projenin en önemli ayağı, sahne binasının ilk katının ayağı kaldırılmasıydı. 2021 yılı sonu itibariyle de ilk etap kısmı tamamladı. Tiyatromuz 3 evrelidir. Birinci evresi Augustus, ikinci evresi Hadrian ve üçüncü evresi ise Antoninler dönemidir. Dolayısıyla gördüğünüz tiyatro sahnesi 1800 yıllık bir cephedir. Depremler sonucu yıkılıyor" dedi.
'SAHNE ÇOK YAKIŞIKLI OLDU'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise, "Nysa Antik Kenti, Aydın mirasının en özel değerlerinden bir tanesidir. Nysa 220 hektarlık çok geniş bir alana yayılmış bir antik kenttir. Burada dikey yapılaşma dolayısıyla estetik ve görsele hitap eden bir turistik ziyaret alanıdır. Tamamlanan restorasyon çalışmamızla birlikte tiyatronun bu görsel zenginliğe kavuşmuş olması, Nysa'nın cazibesini kültür turizmi anlamında kat kat artırdı. Sahne çok yakışıklı ve açıkçası bizi de mutlu eden gururlandıran bir halde. Özellikle işçilik kalitesi ve restorasyon çalışması şekliyle ortaya çıkan sonuç herkesi mutlu etti. Detayları incelediğinizde aslına uygun tamamen ilk günkü gibi cazibesini ortaya çıkaran bir sonuca ulaşmayı başardık. GEKA'nın desteklediği bu proje ortaya muazzam bir eserin çıkmasını sağladı. Hem şehrimize hem de Nysa Antik Kenti'nin turizme entegre olması açısından muazzam bir fırsata ve avantaja dönüştü. Restorasyon çalışması GEKA, Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında yürütüldü. Toplam 4 milyon TL'ye mal oldu" diye konuştu.
'ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ'
Çalışmaların ardından ziyaretçi sayısında artış beklediklerini dile getiren Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da, "Kültür sanat ve mimari dehası olan Nysa Antik Kenti'miz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsünde bulunmaktadır. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı, potansiyeli artan antik kette 2021 yılında toplam 7 bin 800 biletli ziyaretçi geldi. Kazı ve restorasyon çalışmalarının artmasıyla bu ziyaretçi sayısının da doğal olarak daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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