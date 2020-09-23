1800 yıllık Lidya yazıtı Türkiye’ye getirildi

Manisa'nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve M.Ö 3. yüzyılda önemli bir kent olduğu bilinen Sidas (Saittai) Antik Kenti’nden 1990’lı yıllarda çalınarak İtalya'ya götürülen adak yazıtı, yeniden Türkiye'ye getirildi.
1800 yıllık yazıt, Kültür ve Turizm Bakanlığının çabalarıyla yeniden Türkiye'ye kazandırıldı. Bakanlık yetkililerinin teslim almasının ardından THY'nin Roma’dan havalanan uçağına yüklenen yazıt, İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Özel bir kutu içerisinde muhafaza edilen tarihi eser, THY'nin yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS) ekiplerince uçaktan indirildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal tarafından teslim alınan tarihi eser, incelendikten sonra yetkililerin gözetiminde TGS'ye ait yük aracına konuldu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Rıza Haluk Soner, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uzun mücadeleler ve hukuki uğraşlar sonucu Roma'dan İstanbul'a getirilen tarihi eserin yarın saat 12.30'da Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından kamuoyuna gösterileceğini belirterek, "Gururla eserimizi ülkemize getirdik. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Böylece yurtdışındaki bir tarihi eserimiz daha ait olduğu topraklara geri dönmüş oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tarihi eser, sabah saatlerinde Ankara’ya gönderilecek.
Türkiye'den çalınarak İtalya'ya götürülen yazıt, İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarına yapılan baskında ele geçirildi. Yazıtın kökeninin Türkiye olup olmadığının teyidi için durum Türk İnterpol birimine iletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan incelemeler sonucunda eserin daha önce Prof. Dr. Hasan Malay tarafından 1987 yılında yayınlandığı ve Manisa'da bulunan Apollon Aksyros Tapınağı'ndan çalındığı tespit edildi. Ancak bu hırsızlık olayı ile ilgili bir delil bulunamadığından İtalya'daki soruşturma sonuçsuz kaldı.
Aradan geçen 23 yıllık süreçte karşılıklı davalar ve Türkiye'nin sunduğu deliller sonucu eserin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.
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