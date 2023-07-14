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        180 kilometrekare tarandı! Korhan Berzeg yok

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde 28 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 180 kilometrekarelik alan taranırken, Berzeg'e ait bir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 10:52
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          İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 28'nci güne girdi. 

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          Bugüne kadar 180 kilometrekarelik alan taranırken, 70 kişilik ekip, 22 kırsal mahallede arama yaptı ancak Berzeg'e ulaşılamadı. 

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          Yetkililer, Berzeg'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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          ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 

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          Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 

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          Kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı.

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          ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

          Çalışmalarda 28'inci güne girilirken, bu süreçte 180 kilometrekarelik alan tarandı. 

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          Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlar ile karadan da iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı. 

           

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          70 kişilik ekibin sürdürdüğü çalışmalarda, 22 kırsal mahalle, 10 kuyu, 60 metruk bina, ormanlık alanlar, patika yollar, bataklıklar, çeltik tarlaları ve Gönen Çayı'nın çevresi tarandı. 

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          Tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. 

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