DHA

Gaziantep'in Araban İlçesine bağlı Yukarıkaravaizler Mahallesi'nde 18 yıl önce kaybolan Gündüz Karadeniz ile ilgili yapılan bir ihbar üzerine jandarma ekipleri yeniden çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, yapılan araştırma sonucu Karadeniz'in öldürülerek, yaşadığı evin yakınlarında boş araziye gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgede kazı çalışması yapan ekipler, Gündüz Karadeniz'e ait olduğu ileri sürülen kemikler buldu. Karadeniz'in aile içi yaşanan bir tartışma sonucu öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Gündüz Karadeniz'e ait olduğu düşünülen insan kemiklerinin bulunması üzerine Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KEMİKLAR KARADENİZ'İN DNA'SI İLE KARŞILAŞTIRILACAK

Öte yandan soruşturma kapsamında Çöplü mevkiinde bulunan kemikler Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin Karadeniz'in DNA'sı ile karşılaştırılacağı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.