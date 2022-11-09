18 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

Şanlıurfa'da, tarla sulama sırası cinayeti şüphelileri, 18 yıl sonra yakalandı.

Akçakale ilçesi Acaryurt Mahallesi'nde 2004 yılında tarla sulama sırası nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Birbirleriyle akraba olan şüpheliler A.B., E.B. ve H.B. kaçtı.

Şüpheliler, yargılandıkları davada çeşitli hapis cezasına çarptırıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler, bu sabah jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri evde yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.