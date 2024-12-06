Antalya'nın Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak, Taşbaşı Mahallesi'nde 20 haneye ulaşımı sağlayacak olan yeni yollar açmak için çalışmalara başladılar.

İki etap halinde gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında son aşamaya gelindi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, çalışmaları yerinde takip ederek, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi.

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Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat, "Biz 40 haneli bir köyde yaşıyoruz ancak 20 hanemizin yolu yoktu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'e söyledik ve hemen burayı yapalım dedi. Birinci etap olarak 8 evin yolu açılmış oldu. İnşallah diğer evlerin yolu içinde, ikinci etap çalışması gerçekleştirilecek. 2006 yılından beri dilekçe veriyorduk ama yapılmıyordu. Patika yollarımız vardı ve insanlar artık köyü terk etmeye başlamıştı. İnsanların yaşadığı bu zorluğu Osman Başkanımız bitirdi" dedi.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da şunları söyledi: "Bugün kırsal mahallelerimizden Taşbaşı'ndayız. Mahalle muhtarımızın girişimleri, Osman Tarık Özçelik Başkanımızın talimatıyla, mahalle sakinlerinin 2006 yılında ilk dilekçesini İl Özel İdaresini vermiş oldukları, daha sonra pek çok kuruma defalarca başvuru yapmış olmalarına rağmen yapılmayan yollarla ilgili çalışmamız devam ediyor. 20 yıla yakın süredir yapılmayan yollar nedeniyle mahalle sakinleri çok güçlükler çekmişler. Bu çalışmalarda ilk etabın sonuna geldik ve ikinci etap çalışmalarımızda bir hafta içinde tamamlanacak. Toplam 20 hanemiz yollarına kavuşmuş olacak. Osman Tarık Özçelik Başkanımız, gittiğimiz mahallelerde engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza öncelik vererek mahallenin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi. Burada da çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz."