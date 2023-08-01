Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık 18 yıl karnında unutulan gazlı bezle yaşadı

        18 yıl boyunca karnında ameliyatta unutulan 3 parça gazlı bezle yaşadı

        Giresun'da 2005 yılında anjiyo için gittiği hastanede karnında üç parça gazlı bez unutulan, yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken ve kanser teşhisiyle tedavi gören Yaşar Çakmak gerçeği 18 yıl sonra öğrendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 yıl gazlı bezle yaşadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun’da rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşındaki Yaşar Çakmak, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde ameliyat edildi. Ameliyattan sonra karın ağrıları çeken Yaşar Çakmak, bu ağrılarının yarasından kaynaklandığı düşünüldü. Gittiği hastanelerde bir türlü ağrısının sebebi belirlenemeyen Çakmak, başka hastalık teşhisleri konularak tedavi almaya başladı. 18 yıl sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin tıbbi patoloji tetkik sonuç raporuna göre karnında üç parça gazlı bez olduğu belirlendi.

        2005’TE AMELİYAT OLDU, KARNINDAKİ BEZİ 2023'TE ÖĞRENDİ

        Yaklaşık 18 yıl önce 2005 yılında Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan anjiyo sonrası karnında üç parça bez unutulduğunu ve 18 yıl sonra bunu öğrendiğini anlatan Çakmak, “Rahatsızlığımdan dolayı 2005 yılında Giresun’da gittiğim hastanede anjiyo yapıldı. Bu ameliyattan sonra bir türlü sağlığıma kavuşamadım. Ondan sonraki süreç benim için baya sıkıntılı geçti. Karın ağrılarım, sağlık şikayetlerim bir türlü bitmedi. Birçok defa başka hastanelere gittim. Gittiğim hastanelerin birinde kanser tanısıyla tedavi uygulanmaya başlandı ancak, patoloji raporları gelince kanser olmadığım anlaşıldı. Ancak bir türlü şikayetimin nedeni de bulunamıyordu. Son yıllarda karnımda şişlik meydana gelmeye başlayınca Samsun'daki Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat etme kararı aldılar. Yapılan ameliyatta karnımda en büyüğü 15x9 cm, en küçüğü 1,8 x 0,6 üç adet spanç olarak bilinen gazlı bez bulundu” dedi.

        GAZLI BEZ YÜZÜNDEN YÜZDE 73 ENGELLİ HALE GELDİ

        Karnındaki gazlı bezin ameliyatla çıkarılmasının ardından şikayetlerinin son bulduğunu ancak gazlı bezin vücudunda kalıcı sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Çakmak, “2005 yılındaki ameliyatta karnımda unutulan gazlı bez 18 yıl sonra çıkarıldı ama bende telafisi mümkün olmayan sağlık sorunları bıraktı. 18 yıl boyunca gazlı bez nedeniyle sağlık mücadelesinde verdiğim maddi, manevi kaybım bir tarafa kalıcı sağlık sorunları bıraktı. Sol ayak parmağımın birini kaybettim. Gazlı bezin tetiklemesi sonucu sağ ve sol kalçalarıma platin takıldı. İç organlarım zarar gördü. Şuanda ilk ameliyat olduğumda zımba gibiydim şuanda yüzde 73 engelli haline geldim” diye konuştu.

        "HUKUK MÜCADELESİ VERECEĞİM"

        Bundan sonrası için hukuk mücadelesi vereceğini de kaydeden Çakmak, “Sağlığımda telafisi mümkün olmayan izler bırakan bu sağlık skandalı nedeniyle hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Bana büyük acılar çektiren ve bu hale getiren ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. O dönem beni ameliyat eden doktorları biliyorum. Hala bu göreve devam ediyorlar. Doktorların birisi özel bir hastanede çalışıyor, diğerinin ise nerede görev yaptığını bilmiyorum. Ama devletimize, Sağlık Bakanlığımıza ve adaletimize güveniyorum. Bu ihmali onların yanına bırakmayacağına inanıyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        31 yıl sonra yakalandılar!
        31 yıl sonra yakalandılar!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Habertürk Anasayfa