20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kısa boyu ve zayıf fiziği nedeniyle başarılı olamayacağını düşünen ailesinin olumsuz tavrına rağmen bokstan vazgeçmeyen İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Nur, antrenörü Mehmet Dalbudak ile 7 yıl önce antrenmanlara başladı. Okul seçmelerinde keşfedilen, hırsı ve azmini son üç yıldaki disiplinli çalışmalarıyla birleştiren Melike Nur, 2017 yılında Muğla'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda yıldız kızlar 46 kiloda şampiyon olarak milli takıma seçildi. Aynı yıl Bulgaristan'da yapılan Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek başarısını sürdüren Melike Nur, 2018 yılında Nevşehir'de ve 2020'de Çankırı'da yapılan Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.
Melike Nur Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine bu spor için en büyük engeli çıkaran ailesinin inadını, kazandığı başarılarla kırdığını söyledi.
"DERECE ALARAK TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"
Yaklaşık 4 yıldır milli takım forması giydiğini belirten Güneş, bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirterek, "Yaptığım spordan zevk alıyorum. 7 seneden fazladır boks yapıyorum. Olimpiyatlarda boksta derece almış bir kadın sporcumuz yok. 2024 Olimpiyatları'nda derece alarak tarihe geçmek istiyorum." dedi.
"AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"
Aldığı başarıların ardından ailesinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Güneş, "İlk yıllarda babam boyumun kısalığı ve fiziğimin uygun olmadığını düşünerek boks yapamayacağımı düşünüyordu. Ama ben azmettim, çabaladım ve 3 kere Türkiye şampiyonluğu ve bir de Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Bu derecelerimi babama hediye ediyorum." diye konuştu.
'DEMİR YUMRUK'
Antrenör Mehmet Dalbudak da Melike Nur'un milli takım kampına hazırlandığını, "demir yumruk " adını verdiği sporcusundan çok büyük başarılar beklediğini dile getirdi. Emin adımlarla hedeflerine yürüdüklerini anlatan Dalbudak, "Macaristan'da, Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık turnuvası var. Oraya katılacak. Nisan ayında İtalya'da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek. Ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasında yine ülkemizi temsil edecek. İnşallah Kırşehir'den Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya alan sporcular çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
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