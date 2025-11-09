Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        18 yaşındaki gencin ölümünde 3 tutuklama

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki Osman Efe Tuluk'un silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 01:31 Güncelleme: 09.11.2025 - 02:04
        18 yaşındaki gencin ölümünde 3 tutuklama
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk'un (18) silahla öldürülmesinin ardından başlattığı çalışmalarda olayla ilgili Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18), M.A.Y. (17) ve S.S'yi (17) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Y.Y, B.G. ve M.A.Y. çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk ve bir grup arasında kavga çıkmış, olayda silahla vurulan Tuluk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        #Son dakika haberler
