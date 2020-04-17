18 yaşındaki Afgan genç koronavirüsü yendi

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Afgan uyruklu 18 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu edildi.
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 9 Nisan'da nefes darlığı ve ateş şikayetleriyle yatışı yapılan Afgan uyruklu Kılıç Türkmen'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan Türkmen, sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Türkmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nefes darlığı ve ateş şikayetleri nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiğini söyledi.
Tedavi sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Türkmen, "Şimdi hayat devam ediyor. Ama benim için eskisi gibi olmayacak." dedi.
- "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bir kez daha onur duyuyorum"
Türkmen'in tedavisine ilişkin bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan da hastanın ilk getirildiğinde zatürre bulguları ile kan testinde belirli bozukluklar olduğunu, bu nedenle servise yatışının yapıldığını söyledi.
Doç. Dr. Balkan, Türkmen'in aynı zamanda diyabet hastası olduğunu, bu nedenle 2 gün süren insülin tedavisinin ardından Kovid-19 tedavisine geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bağışıklığı fena değildi, iyi bir yanıt verdi tedaviye. Birkaç gün içinde düzelmeye başladı. Kılıç'ın ülkemizde misafir olduğunu, Afgan arkadaşlarıyla beraber farklı işlerde çalıştığını öğrendim. Taburcu olduktan sonra kendisi için ciddi bir risk oluşturacağını bildiğimiz için tetanoz ve hepatit B aşısını yaptık. Tüm tedavisi ücretsiz yapıldı. Bundan sonrası için de desteğe ihtiyacı olduğunu bildiğim için arkadaşlarıma haber verdim. Sağolsunlar bağışçılar da destek oldular. Kendisiyle sonra irtibatı da sürdüreceğiz. Çünkü bu uzun soluklu bir şey. İlaç, tetkik ve hastane ihtiyacı olduğunda biz Kılıç ile irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz. Hastalığını çok iyi atlattı."
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bir kez daha onur duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Balkan, "Ekonomisi iyi olan başka ülkeler, kendi vatandaşlarına bile ilaç bulmakta, tedavi imkanı sunmakta güçlük çekerken, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi, ülkemizde misafir başka ülkelerden gelen ve sağlık güvencesi olmayan kardeşlerimize de bu imkanları sunabiliyoruz. Onlar da tetkik ve tedavi anlamında bir sıkıntı çekmiyor." şeklinde konuştu.
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