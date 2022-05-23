18 yaşında kene yüzünden yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı.

Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.