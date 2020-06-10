18 yaş altı kısıtlaması kalktı mı?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi? 18 yaş altı seyahat ede

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan kararı duyurdu. İşte normalleşme adımları kapsamında verilen 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son karar...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır" dedi.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Daha önce yayımlanan genelge ile 18 yaş altı çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.