18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı kabine toplantısında 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma izinleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...



18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-18 yaş arasındaki kişilerin sokağa çıkma izni, bugün (Çarşamba) saat 14.00 itibarıyla başladı. Gençlerin izni saat 20.00’de son bulacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında da yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi;

18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.