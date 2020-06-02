18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilir? sorular çocukların gündeminde. Daha önce 20 yaş altı şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağı geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla birlikte 18 yaş altına düşürüldü. İçişleri Bakanlığı da 18 yaş altı seyahat ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınladı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK? YARIN MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZNİ

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs tedbirleri sonrasında normalleşme adımları Türkiye'de teker teker atılıyor. Dün 20 yaş altı için geçerli olan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 18 yaş altı için geçerli olacak. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ise ne kadar süreceği henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.