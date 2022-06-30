Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'nu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

Rakibiyle 0-0 berabere kalan milliler, 4 puanla B Grubu'nu ikinci tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final mücadeleleri 2 Temmuz'da yapılacak.