18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı - MUĞLA

AA

Muğla ve turistik ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle, dışarıda olmanın keyfini yaşadı.Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.Bazı çocukların da aileleri ile sahillerde eğlendikleri görüldü.