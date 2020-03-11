AA

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak



18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak.

Institut français Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, festivalde 47 film gösterilecek.

"Feminist Bellek" bölümünde sinema tarihinin ilk kurmaca filmini yapan yönetmen-yapımcı Alice Guy-Blaché filmlerinin yanı sıra Anlatılmamış Hikayesi belgeseli gösterilecek.

"Hak Odaklı Sinema" ve "Sinemanın Sanatkarları" panelleri, "Kuzey Afrika ve Türkiye'de Kadınların Sineması" konferansı, "Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi" yönetmenlerle buluşmalar ve söyleşiler de festival programında yer alacak.

"Kadınların Sineması" bölümünde yer alan Cevher, Kendi Işığındaki Kadın, Fakir, Leonie, Oyuncu ve Casus, Porselen, Britt-Marie Buradaydı, Delphine ve Carole, Duygular Dile Geldi ile Sana Dair Nefret Ettiğim Her Şeyi Seviyorum filmleri izleyicilerle buluşacak. Cevher ve Kendi Işığındaki Kadın'ın yönetmeni Sinai Sganzeria ile Fakir filminin yönetmeni Helena Ignez, festivale konuk olacak.

"Filmi Takip" bölümünde Pelin Esmer'in 2005'te ilk oyunlarını çıkaran Arslanköylü kadınları izlediği Oyun belgeseli, Arslanköylü kadınların 14 yıl sonraki oyunlarını izleyen Kraliçe Lear gösterilecek. Cinsiyetler bölümünde ise bu yıl da Dorris Dörrie’nin “Kiraz Çiçekleri ve Şeytanlar” filmi de Türkiye’de izleyiciyle buluşacak.

Festival boyunca tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festival, 22 Mart'a kadar sürecek. 22 Mart'tan sonra Küçükçekmece'de Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ne gidecek, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinebüs'ü ile İstanbul'un 6 köyünü gezecek.