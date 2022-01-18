KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi son zamanlarda biraz gergin hissediyor olabilirsiniz. Sağlık ile ilişkili endişeler zihninizi doldurup, olumsuz düşünceler yayabilir. Neler olabileceğini düşünmek yerine yapmanız gereken şeyleri yapın ve kenara çekilerek bekleyin. Sizi bulmak üzere olan fırsatlara hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için etrafınızdakilere dikkatlice bakın, size gerçekten değer veren insanlar bulacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnızlık, gerçek olmasa dahi bir his olarak bu sıralar hayatınızda belirgin olabilir. Etrafınızdaki insanların size niçin yeterli gelmediğini düşünmek, kendinizi daha iyi anlamanıza ve çözüme yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Bunaldığınız ve ruhsal olarak iyi hissetmediğiniz anlarda tartışmalara katılmak, insanları çevrenizden uzaklaştırabilir. Gerekirse bir adım geri çekilin, sizin için değerli olanları kaybetmek almak isteyeceğiniz bir risk değil.