Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem oldu! 18 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her gün yerin farklı derinliklerinde ve çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Çoğu zaman hissedilmeyen bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilip vatandaşlarla paylaşılıyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü de yurdun farklı noktalarında depremler yaşandı. Peki, gün içinde nerelerde deprem oldu? İşte, 18 Nisan 2025 tarihli güncel deprem listesi…
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde her gün çeşitli büyüklüklerde depremler yaşanıyor. Bu sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip edilip kamuoyuyla paylaşılıyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü de yurt genelinde çok sayıda deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaçtı? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 18 Nisan 2025 tarihli güncel deprem verileri…
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Ege Denizi 3.3'lük bir depremle sallandı. Deprem saat 01.12'de, yerin 14.98 kilometre altında oldu. İkinci bir deprem ise saat 03.58'de, 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.
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ELAZIĞ DA SALLANDI
Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.57'de olan sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.
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ŞANLIURFA'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan deprem saat 05.03'te meydana geldi.
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TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
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